"Fueron cinco cabros chicos con cuchillas": Osvaldo Silva relata violenta encerrona en que resultó apuñalado

El actor Osvaldo Silva entregó su relato sobre la violenta encerrona que sufrió junto a su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, en horas de la madrugada de este lunes.

Todo ocurrió en un servicentro de la comuna de Recoleta, donde el matrimonio llegó para cargar combustible tras asistir a los Premios Caleuche.

En el lugar, los actores, que protagonizaron Verdades Ocultas de Mega, fueron abordados por cinco asaltantes, quienes apuñalaron a Silva en sus extremidades superiores e inferiores, luego que se resistiera al ataque.

En diálogo con Radio BioBio, el actor relató los minutos de terror que vivió junto a su mujer. "Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, pasado Purísima. Y que te asalten de un minuto para otro, cinco (...) cinco cabros chicos, con cuchillas, y diciéndole a Cecilia 'bájate o te mato'".

Según contó, "inmediatamente se subió uno en el asiento del copiloto, y dos se metieron por la ventana del piloto en la que estaba yo. Eran tres contra uno".

Agregó que afortunadamente Carabineros llegó rápido, pero que los asaltantes escaparon del lugar en un auto Honda con el que salieron, incluso "con la manguera de la bencinera colgando".

"No se la llevaron muy pelada porque se llevaron un par de patadas y todo, pero evidentemente eso a mí me costó como dos o tres punzetazos con los tremendos cuchillos que andaban trayendo", indicó.

Silva destacó que Cecilia Cucurella no resultó herida, ya que descendió inmediatamente del vehículo. Pese a que no se llevaron su auto, sí le robaron su celular y, a ambos, les sustrajeron sus tarjetas bancarias y otros documentos.

