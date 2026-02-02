Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren violenta encerrona en Recoleta: Actor fue apuñalado

02 feb. 2026 - 08:49 hrs.

El actor Osvaldo Silva y su esposa, la también actriz Cecilia Cucurella, fueron víctimas de una violenta encerrona en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

Según relató el periodista de Mucho Gusto, Danilo Villegas, el hecho se registró en horas de la madrugada de este lunes, luego que la pareja asistiera a la ceremonia de entrega de los Premios Caleuche.

Tras emprender su trayecto a casa, el intérprete y su pareja pasaron a una estación de servicio ubicada en la intersección de Bellavista con Bombero Núñez.

Osvaldo Silva fue apuñalado en encerrona

Sin embargo, en esos momentos fue que desde otro vehículo descendieron cinco sujetos, quienes los obligaron a descender del automóvil, generándose un forcejeo con el conductor.

A raíz de ello, informó personal de Carabineros, Osvaldo Silva resultó herido con un arma blanca en uno de sus brazos y en la pierna izquierda.

Tras cometer el delito, los antisociales escaparon del sector, mientras que el actor fue trasladado hasta un centro asistencial, donde recibió atención médica por sus lesiones.

