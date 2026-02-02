"El agua ingresó como un tsunami": El dramático relato de vecina de Maipú cuya casa se inundó tras tormenta

02 feb. 2026 - 10:25 hrs.

A raíz de la feroz tormenta eléctrica que se registró en la Región Metropolitana el sábado pasado, diversas viviendas se vieron afectadas y quedaron completamente anegadas, en especial en la comuna de Maipú.

Tal es el caso de Isabel, una mujer que sufrió la pérdida de sus pertenencias luego que las calles se inundaran por la intensa lluvia.

Vecina de Maipú afectada tras tormenta eléctrica

En conversación con Mucho Gusto, la afectada expresó que fue "terrible. Uno lo ve tan lejana de la realidad, uno ve en la tele sucesos así, pero ver la realidad de uno, de golpe, es brutal".

Mega

Contó que iba en transporte público cuando ya, a ocho cuadras de su hogar, se percató del alto nivel de agua. "La lluvia era una cortina de agua. Esto era verdaderamente una piscina", aseguró.

Al momento de llegar a su pasaje, "el agua me sube inmediatamente a la cadera y dije 'esto está terriblemente mal' (...) Traté de abrir la puerta y no abría, tuve que patearla y el agua ingresa como un tsunami a mi casa".

Isabel aseguró que todo al interior de la vivienda cayó al suelo y quedó sumergido, perdiendo casi todo por completo. Calificó la escena como "brutal".

