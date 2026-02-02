Pelea en estacionamiento de playa Totoralillo: Video capta a sujeto amenazando con una escopeta

02 feb. 2026 - 12:05 hrs.

Un nuevo episodio de violencia marcó a la región de Coquimbo, tras un conflicto en los estacionamientos privados de la playa Totoralillo que involucró agresiones y hasta amenazas con una escopeta.

Un video grabado por testigos, muestra una discusión entre trabajadores del aparcamiento con un sujeto que sería un estacionador ilegal, quien habría estado lanzando piedras.

Captan a sujeto con una escopeta en Totoralillo

En eso, y tal como muestran las imágenes revisadas en Mucho Gusto, uno de los presentes, presunto trabajador del estacionamiento privado, extrae un arma de fuego, aparentemente una escopeta, para amedrentarlo.

Mega

Posteriormente, el estacionador ilegal fue obligado a retirarse del sector por un grupo de personas.

Veraneantes expresaron su preocupación, aunque acusaron que no se trata de un hecho aislado durante la época estival, en especial en los accesos a la playa.

