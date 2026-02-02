Video muestra momento de la violenta encerrona a los actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella en Recoleta

02 feb. 2026 - 13:40 hrs.

En Mucho Gusto se dio a conocer el video de la violenta encerrona que sufrieron los actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella, en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

A eso de las 00:54 horas de la madrugada de este lunes, el matrimonio se encontraba cargando combustible en una estación de servicio ubicada en la intersección de Bellavista con Bombero Núñez.

Registro de violenta encerrona a pareja de actores

En paralelo, desde un vehículo de color blanco descendieron cinco sujetos que intentaron robar una camioneta gris que se encontraba en otra isla de la estación. Sin embargo, el conductor logró eludir la acción de los antisociales y huyó del lugar.

Mega

Al frustrarse sus intenciones, los antisociales fueron en dirección al auto donde se trasladaban Silva y Cucurella, quienes fueron obligados a descender.

Fue entonces que se generó un forcejeo, donde el intérprete fue lesionado con un arma blanca en su brazo y su pierna izquierda.

Una vez cometido el delito, los sujetos huyeron con la camioneta con la manguera de la bencinera colgando.

Todo sobre Mucho gusto