Alcalde Vodanovic eleva a más de 1.100 las familias afectadas por inundaciones en Maipú

02 feb. 2026 - 13:10 hrs.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cifró en más de 1.100 las familias afectadas por la emergencia registrada en la comuna tras las intensas lluvias del sábado.

En un punto de prensa, la autoridad comunal comentó que "en un inicio nosotros hablamos de un total de afectados de cerca de 300 familias, y la verdad es que a la fecha ya tenemos más de 1.100 solicitudes de familias que se vieron afectadas, a las cuales les estamos haciendo visitas de evaluación y aplicación de fichas FIBE".

Afectación en Maipú tras inundaciones

Remarcó que la aplicación de estas fichas es la única manera de tener un catastro oficial de la cantidad de familias damnificadas y entregarles apoyos económicos, por lo que hizo un llamado a contactarse con el municipio para que sean visitados por asistentes sociales para aplicarles la ficha.

Mega

Respecto al trabajo que se realiza en terreno, Vodanovic aseguró que "hoy día ya hemos visitado a más de 600 familias afectadas y tenemos 1.200 solicitudes que se van a acompañar de registro audiovisual, es decir, no son solicitudes fantasmas, están catastradas, tienen dirección, tienen datos personales y tienen imágenes de apoyo, donde podemos cifrar hoy día que tenemos más de 1.100 personas afectadas".

En cuanto a la emergencia que se vivió la tarde y noche del sábado, expresó que hubo sectores donde "fue casi un tsunami de un metro de altura que arrasó con todo".

Todo sobre Mucho gusto