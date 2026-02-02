Mujer frustra robo en playa Peñuelas: Delincuente regresó con acompañantes para golpear a turistas

02 feb. 2026 - 11:30 hrs.

Una compleja situación ocurrió en la playa Peñuelas, en la región de Coquimbo, luego que un grupo de delincuentes golpeara a veraneantes que les frustraran un robo.

Según relató el periodista de Mucho Gusto, Juan Pablo Rodríguez, todo comenzó cuando una mujer grabó y encaró a un sujeto que se aprontaba a sustraer las pertenencias de una pareja que dormía en la arena.

Violenta agresión de delincuentes a turistas

De esta forma, logró evitar que el antisocial llevara a cabo su objetivo y que este, ante la "funa", arrancara del borde costero.

Mega

Sin embargo, minutos más tarde, el hombre volvió junto a cuatro personas, recriminando a la veraneante y exigiéndole que borrara el video. Ante su negativa, los desconocidos la golpearon con una pala plástica y diversos objetos contundentes.

Posteriormente, los sujetos agredieron al joven que en primera instancia iba a ser víctima del robo. Esto, a vista y paciencia del resto de personas que se encontraban en la playa.

Relato de joven agredido por delincuentes

La víctima relató a Mucho Gusto que "estábamos acostados y de la nada escuchamos a una señorita que nos dice 'les están robando'. Miro y, efectivamente, estaba un sujeto arrastrándose para robar mis zapatillas. Lo increpé y lo eché".

Respecto a la agresión, comentó que "me lesionaron el labio, me pusieron dos puntos, y tuve una contusión grave en la mandíbula"

