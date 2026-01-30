Logo Mega

Pepa mueve sus piezas: Diana tendrá prohibición de acercarse a Olivia en el capítulo 223 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 223 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) escuchará el sonido del timbre. Un receptor judicial aparecerá en su puerta con una notificación interpuesta por Josefina Amunátegui que le prohíbe acercarse a la familia Walker. 

"Por resolución del Juzgado de Familia de Santiago, se ha decretado una prohibición de acercamiento respecto a Olivia Walker, solicitado por la abuela de la menor", informará. 

Pepa tomará las riendas de la situación

Pepa (Katyna Huberman) le contará a Clemente (Pipo Gormaz) lo que hizo.

"Les dije que ha mentido, les dije que ha manipulado y que ha usado a toda tu familia para poder tomar la justicia en sus manos, así que lo más probable es que vas a tener que empezar a olvidarte de la famosa Diana Guerrero porque no creo que ningún juez permita que se vuelva a acercar a mi nieta", le dirá.

Pero Olivia (Violeta Silva) escuchará la discusión y querrá saber las razones por las que alejan a Diana de su lado. 

