¡Con la pistola en la mano! Esta será la foto que condenará a Omar en el capítulo 223 de EJDO

29 en. 2026 - 17:50 hrs.

En el avance del capítulo 223 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) dejará atrás el impasse con Vanessa (Begoña Basauri). El encuentro con Leonor (Romina Norambuena) pasará a segundo plano cuando el chantajista se comunique nuevamente con él.

Cabe recordar que el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) no ha podido descubrir a la persona que extorsiona al ejecutivo porque ha sido alguien muy precavido. Usó un teléfono de prepago que no volvió a encender para ocultar su rastro.

Droguett debe pagar $85 millones si no quiere que se revele su participación en el crimen de Bernardita (Catalina Guerra) y se develará que quien lo extorsiona no hace amenazas vacías.

El Jardín de Olivia / Mega

La terrible evidencia contra Omar

Una fotografía llegará al celular de Omar en la que él aparece la noche de crimen, con guantes y la pistola que percutó los disparos en su mano.

Vanessa verá la imagen y quedará sorprendida. ¿Qué tendrán que hacer para evitar que todo salga a la luz?