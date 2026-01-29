¡Con la pistola en la mano! Esta será la foto que condenará a Omar en el capítulo 223 de EJDO
En el avance del capítulo 223 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) dejará atrás el impasse con Vanessa (Begoña Basauri). El encuentro con Leonor (Romina Norambuena) pasará a segundo plano cuando el chantajista se comunique nuevamente con él.
Cabe recordar que el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) no ha podido descubrir a la persona que extorsiona al ejecutivo porque ha sido alguien muy precavido. Usó un teléfono de prepago que no volvió a encender para ocultar su rastro.
Droguett debe pagar $85 millones si no quiere que se revele su participación en el crimen de Bernardita (Catalina Guerra) y se develará que quien lo extorsiona no hace amenazas vacías.Ir a la siguiente nota
La terrible evidencia contra Omar
Una fotografía llegará al celular de Omar en la que él aparece la noche de crimen, con guantes y la pistola que percutó los disparos en su mano.
Vanessa verá la imagen y quedará sorprendida. ¿Qué tendrán que hacer para evitar que todo salga a la luz?Ve el capítulo en