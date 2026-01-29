¡En shock! Vanessa encontrará a Leonor en el departamento de Omar en el capítulo 222 de EJDO

29 en. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 222 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) no aguantará la falta de respaldo de Omar (César Sepúlveda). Ella quería despedir a Leonor (Romina Norambuena), pero el director ejecutivo se opuso.

Sin ser invitada, la periodista entrará en el departamento de su ex para reclamarle. "La tremenda quitá' de piso que me hiciste delante de tu secretaria no te la voy a perdonar, Omar. De verdad", dirá mientras se dirige al salón.

Un golpe bajo para Vanessa

Droguett se sorprenderá de verla sin anuncio previo. "Estoy ocupado. ¿Cómo llegas y entras a mi casa? Pídeme permiso", exigirá, pero ella pasará por alto la solicitud.

"No te voy a pedir permiso. Tienes que entender que tú y yo somos un equipo...", responderá, pero se quedará muda al ver a Leonor allí, abotonándose la blusa.

Entenderá entonces por qué Omar estaba tan preocupado por su visita: "No lo puedo creer. ¿Tú te estás acostando con esta mina?".