Fernando Solabarrieta vivirá especial momento en llamada con Iván Zamorano en el capítulo 68 de El Internado

30 en. 2026 - 00:33 hrs.

En el avance del capítulo 68 de El Internado, Blu Dumay por fin tendrá el premio que ganó en la actividad de los delivery.

Le entregarán una tablet a la influencer y podrá conversar por primera vez, en lo que va de reality, con María Alberó e Iván Zamorano.

La ingeniera comercial invitará a Fernando Solabarrieta a conversar con su padre y protagonizarán un emotivo momento, el cual terminará siendo divertido.

El Internado

Tensa pelea entre Laura Bozzo y Fernando Solabarrieta

Por otro lado, Fernando Godoy llegará a la casona con una nueva actividad donde los participantes recibirán preguntas incómodas.

En esta instancia, Fernando Solabarrieta acusará a Laura Bozzo de querer involucrarse en el plan contra Milo González y ella también lo terminará exponiendo.