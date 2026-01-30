Fernando Solabarrieta vivirá especial momento en llamada con Iván Zamorano en el capítulo 68 de El Internado
En el avance del capítulo 68 de El Internado, Blu Dumay por fin tendrá el premio que ganó en la actividad de los delivery.
Le entregarán una tablet a la influencer y podrá conversar por primera vez, en lo que va de reality, con María Alberó e Iván Zamorano.
La ingeniera comercial invitará a Fernando Solabarrieta a conversar con su padre y protagonizarán un emotivo momento, el cual terminará siendo divertido.
Tensa pelea entre Laura Bozzo y Fernando Solabarrieta
Por otro lado, Fernando Godoy llegará a la casona con una nueva actividad donde los participantes recibirán preguntas incómodas.
En esta instancia, Fernando Solabarrieta acusará a Laura Bozzo de querer involucrarse en el plan contra Milo González y ella también lo terminará exponiendo.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de