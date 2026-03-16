Amistad entre Efrén Reyero y Tom Brusse se quebrará tras asamblea del fuego en el capítulo 94 de El Internado

16 mar. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 94 de El Internado se vivirá una nueva asamblea de fuego que terminará con varias alianzas.

Precisamente, la asamblea de fuego siempre se ha encargado de dejar en evidencias las diferencias que existen entre los participantes y esos son los momentos que marcan.

Y esta no será distinta, ya que se vivirá un intenso intercambio de palabras entre Efrén Reyero y Tom Brusse.

El Internado / MEGA

La amistad entre Tom y Efrén se quebrará

Durante la asamblea del fuego, Tom demostrará que está decidido a ir por su cuenta y votará por alguien distinto al acuerdo que tenían con Efrén.

Esto hará que el español se sienta solo y encarará a su amigo. "Me has mentido, me has mentido. Tom, me has mentido diciéndome que ibas a votar a quién ibas a votar... Lo que teníamos se ha acabado", lanzará Efrén.