Camila Nash protagonizó fuerte conflicto: Mira EN VIVO el capítulo 123 de El Internado React
El Internado continúa esta noche con un nuevo capítulo, en medio de un escenario donde las tensiones dentro del encierro siguen creciendo y empiezan a afectar la convivencia entre los participantes.
En la próxima entrega del reality, Camila Nash disparará contra Akemi Nakamura y asegurará que está a punto de sacarla de quicio por su actitud.
Sigue EN VIVO El Internado React
En esta ocasión, Nati Blaschke estará acompañada por la participación especial de MrGio, quienes comentarán y reaccionarán en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
No te pierdas El Internado React junto a Nati Blaschke y MrGio.
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