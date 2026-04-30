Camila Nash protagonizó fuerte conflicto: Mira EN VIVO el capítulo 123 de El Internado React

30 abr. 2026 - 21:45 hrs.

El Internado continúa esta noche con un nuevo capítulo, en medio de un escenario donde las tensiones dentro del encierro siguen creciendo y empiezan a afectar la convivencia entre los participantes.

En la próxima entrega del reality, Camila Nash disparará contra Akemi Nakamura y asegurará que está a punto de sacarla de quicio por su actitud.

Sigue EN VIVO El Internado React

En esta ocasión, Nati Blaschke estará acompañada por la participación especial de MrGio, quienes comentarán y reaccionarán en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con el público durante la transmisión.

No te pierdas El Internado React junto a Nati Blaschke y MrGio.

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