Luis Emilio hará tajante advertencia a Montes en el capítulo 254 de El Jardín de Olivia

16 mar. 2026 - 17:30 hrs.

En el avance del capítulo 254 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llegará hasta la oficina de la fiscal Montes (Susana Hidalgo) para amenazarla.

Precisamente, la autoridad pedirá al empresario que se retire de su oficina. Sin embargo, Luis Emilio dirá que solo necesita conversar algo muy importante.

Será en ese momento que al teléfono de la fiscal Montes llegará una fotografía de su hijo, quien había sido visto por Burgos (Juan Carlos Cáceres).

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio amenazará a Montes

"Si ustedes le llegan a hacer algo a mi...", dirá Montes, instancia en la que Luis Emilio la interrumpirá y afirmará "no sé a qué se refiere, fiscal, no tengo idea qué le llegó ahí en su teléfono".

"Le aconsejo que nos sentemos y tengamos una conversación entre dos personas civilizadas. ¿Qué le parece, mijita?", propondrá el empresario a la autoridad.