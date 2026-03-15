"Vamos a tener que bañarnos juntos": La coqueta propuesta de Luis Mateucci a Michelle Peint

15 mar. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 93 de El Internado, Michelle Peint tuvo una coqueta actitud con Luis Mateucci.

Mientras toda la casona escuchaba, la nueva participante del reality gritó a los cuatro vientos: "Te veo mal, Mateucci, te veo mal. Vas a caer en los brazos de la rubia".

Un rato más tarde, ambos participantes tuvieron un encuentro en el baño, donde Mateucci le expresó: "Vamos a tener que bañarnos juntos porque estás gastando mucha agua. El mundo no necesita eso".

El Internado / Mega

Akemi Nakamura le exigió explicaciones a Luis Mateucci

Parte de esta conversación llegó a oídos de Akemi Nakamura, quien no dudó en enfrentar a Luis Mateucci, preguntándole: "¿Y por qué ella te dijo que tú la bañaras o qué?".

"¿Qué sé yo? No entiendo nada, tú sabes que a mí esas cosas...", respondió Mateucci, negando sus propios dichos.