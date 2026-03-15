"Vamos a tener que bañarnos juntos": La coqueta propuesta de Luis Mateucci a Michelle Peint
En el capítulo 93 de El Internado, Michelle Peint tuvo una coqueta actitud con Luis Mateucci.
Mientras toda la casona escuchaba, la nueva participante del reality gritó a los cuatro vientos: "Te veo mal, Mateucci, te veo mal. Vas a caer en los brazos de la rubia".
Un rato más tarde, ambos participantes tuvieron un encuentro en el baño, donde Mateucci le expresó: "Vamos a tener que bañarnos juntos porque estás gastando mucha agua. El mundo no necesita eso".
Akemi Nakamura le exigió explicaciones a Luis Mateucci
Parte de esta conversación llegó a oídos de Akemi Nakamura, quien no dudó en enfrentar a Luis Mateucci, preguntándole: "¿Y por qué ella te dijo que tú la bañaras o qué?".Ir a la siguiente nota
"¿Qué sé yo? No entiendo nada, tú sabes que a mí esas cosas...", respondió Mateucci, negando sus propios dichos.Ve el capítulo en
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