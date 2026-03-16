El Internado - Capítulo 93: Coqueteo de Michelle Peint con Luis Mateucci provoca la furia de Akemi Nakamura

16 mar. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 93 de El Internado, las conversaciones y conflictos marcaron una nueva jornada dentro de la casona, donde varios participantes protagonizaron momentos que dieron que hablar.

Uno de ellos fue la charla entre Furia y Camila Nash, quienes comenzaron a analizar cómo podrían repartirse los votos en la próxima Asamblea del Fuego. En ese contexto, la argentina aprovechó de manifestar su desconfianza hacia Adrián Pedraja, a quien criticó duramente frente a su compañera.

Por otro lado, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron una íntima conversación sobre su vínculo dentro y fuera del encierro. En la charla, ambos dejaron en claro que, pese a la cercanía que han tenido en el reality, no mantienen una relación formal.

El Internado / Mega

Michelle Peint protagonizó un coqueto momento con Luis Mateucci

La situación sentimental también fue tema para Luis Mateucci, quien conversó con Agustina Pontoriero sobre su relación con Akemi Nakamura. Durante la charla, el argentino reconoció que no ve futuro con ella y dejó entrever su incomodidad con la situación que viven dentro del encierro.

En paralelo, Michelle Peint protagonizó un coqueto momento con Mateucci que terminó generando incomodidad en Akemi, quien no dudó en enfrentarlo tras enterarse de la conversación entre ambos.