El Internado - Capítulo 117: Arenita y Michelle Peint estuvieron cerca de irse a las manos

22 abr. 2026 - 00:52 hrs.

En el capítulo 117 de El Internado, Camila Nash volvió a arremeter contra Akemi Nakamura por la actitud que ha tenido en los últimos días.

Tan solo unas horas después, Tom Brusse decidió aclarar frente a todos el conflicto que tuvo con la colombiana y su pareja no dudó en involucrarse y atacarla.

Una competencia en la chacra dejó momentos chistosos protagonizados por Otakin, quien tuvo un problema digestivo y posteriormente, se cayó, haciendo reír a todos.

El Internado

Siguen los conflictos en El Internado

Por otro lado, Agustina Pontoriero cuestionó fuertemente a Michelle Peint por el beso que se dio con Fabio Agostini y se enfrascaron en una fuerte pelea donde hasta hablaron de la familia.

Terminada la actividad, el capitán del equipo ganador, Tom Brusse, decidió quitarle 10 minutos en la cocina extrema a Akemi Nakamura, pero tras críticas de sus compañeros, apuntó a la venezolana.

La nueva participante no dejó de ser la protagonista, pues luego tuvo una fuerte discusión con Arenita, a quien provocó de distintas formas.