El Internado - Capítulo 117: Arenita y Michelle Peint estuvieron cerca de irse a las manos
En el capítulo 117 de El Internado, Camila Nash volvió a arremeter contra Akemi Nakamura por la actitud que ha tenido en los últimos días.
Tan solo unas horas después, Tom Brusse decidió aclarar frente a todos el conflicto que tuvo con la colombiana y su pareja no dudó en involucrarse y atacarla.
Una competencia en la chacra dejó momentos chistosos protagonizados por Otakin, quien tuvo un problema digestivo y posteriormente, se cayó, haciendo reír a todos.
Siguen los conflictos en El Internado
Por otro lado, Agustina Pontoriero cuestionó fuertemente a Michelle Peint por el beso que se dio con Fabio Agostini y se enfrascaron en una fuerte pelea donde hasta hablaron de la familia.
Terminada la actividad, el capitán del equipo ganador, Tom Brusse, decidió quitarle 10 minutos en la cocina extrema a Akemi Nakamura, pero tras críticas de sus compañeros, apuntó a la venezolana.
La nueva participante no dejó de ser la protagonista, pues luego tuvo una fuerte discusión con Arenita, a quien provocó de distintas formas.
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