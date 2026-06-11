Una mucama le delatará a Franco el escondite de Clemente en el capítulo 316 de El Jardín de Olivia

11 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) se comprometió con Luis Emilio (Alejandro Trejo) a encontrar a Clemente (Pipo Gormaz), pero ese sería el último trabajo juntos.

El dato era claro, Clemente se escondía en un motel de Colina, pero las capacidades investigativas del "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) dejaban mucho que desear. Para este tipo de cosas se necesita una aproximación mucho más sutil que el propio Barraza llevará a cabo.

El disfraz perfecto

Con una vieja placa de detective, Franco irá a uno de los recintos ya revisados y se hará pasar por funcionario de la policía.

El Jardín de Olivia / Mega

A una de las mucamas le mostrará una foto de Walker. "Señorita, le hago una consulta, ¿usted reconoce a esta persona? Lo estamos buscando por un caso de homicidio".

La mujer, asustada de que estén hospedando a un criminal, le dará la ubicación de inmediato: "Sí, está ahí, en la 204".