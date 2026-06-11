Una mucama le delatará a Franco el escondite de Clemente en el capítulo 316 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) se comprometió con Luis Emilio (Alejandro Trejo) a encontrar a Clemente (Pipo Gormaz), pero ese sería el último trabajo juntos.
El dato era claro, Clemente se escondía en un motel de Colina, pero las capacidades investigativas del "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) dejaban mucho que desear. Para este tipo de cosas se necesita una aproximación mucho más sutil que el propio Barraza llevará a cabo.
El disfraz perfecto
Con una vieja placa de detective, Franco irá a uno de los recintos ya revisados y se hará pasar por funcionario de la policía.Ir a la siguiente nota
A una de las mucamas le mostrará una foto de Walker. "Señorita, le hago una consulta, ¿usted reconoce a esta persona? Lo estamos buscando por un caso de homicidio".
La mujer, asustada de que estén hospedando a un criminal, le dará la ubicación de inmediato: "Sí, está ahí, en la 204".Ve el capítulo en