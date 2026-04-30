El Internado - Capítulo 122: Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja desataron su pasión

30 abr. 2026 - 01:04 hrs.

En el capítulo 122 de El Internado, Michelle Peint gozó de su premio en una actividad pasada y pudo hablar por teléfono con su madre, conversación en la que le contó que tiene pocos amigos.

Tonka Tomicic animó una dinámica donde los participantes fueron entrevistadores de sus compañeros, obteniendo declaraciones impactantes.

Por ejemplo, Adrián Pedraja le reveló a Agustina Pontoriero que estuvo a punto de enamorarse de Milo González y que con Kari Belén, fue una relación más carnal.

El Internado

La pregunta que complicó a Fabio Agostini

Por otro lado, Blu Dumay le preguntó a Fabio Agostini si eran pareja y él se complicó tanto que ella lo sorprendió con una respuesta bastante inesperada.

También, Otakin le consultó a Arenita si le gustaría seguir en la televisión luego de su vuelta en El Internado y ella lanzó una declaración muy interesante.

Finalmente, las cosas fluyeron entre Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja y luego de darse un apasionado beso frente a todos, desataron su pasión en la noche.