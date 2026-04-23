El Internado - Capítulo 118: La reconciliación de Blu Dumay y Fabio Agostini
En el capítulo 118 de El Internado, los participantes del equipo verde se enfrentaron en una prueba de cocina extrema que dejó a un nuevo amenazado.
En el momento de la evaluación de los jueces, Furia encaró duramente a Michelle Peint, provocando un tenso momento.
Más tarde, Fabio Agostini habló con Blu Dumay sobre el beso con la venezolana y ambos terminaron pidiéndose disculpas.
La broma de Joaquín Méndez a Adrián Pedraja
En una actividad muy interesante, Joaquín Méndez le dijo a Adrián Pedraja que Milo González ingresaría a la casona, provocándole un gran susto.
Por otro lado, los participantes se divirtieron en una dinámica de lucha, pero todo se arruinó cuando Adrián Pedraja se enfureció en un confuso incidente.
Finalmente, Blu Dumay enfrentó a Camila Nash por revelar frente a todos que Fabio Agostini no le estaba contando toda la verdad.
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