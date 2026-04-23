Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 118: La reconciliación de Blu Dumay y Fabio Agostini El Internado

El Internado - Capítulo 118: La reconciliación de Blu Dumay y Fabio Agostini

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 118 de El Internado, los participantes del equipo verde se enfrentaron en una prueba de cocina extrema que dejó a un nuevo amenazado. 

En el momento de la evaluación de los jueces, Furia encaró duramente a Michelle Peint, provocando un tenso momento. 

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Más tarde, Fabio Agostini habló con Blu Dumay sobre el beso con la venezolana y ambos terminaron pidiéndose disculpas. 

La broma de Joaquín Méndez a Adrián Pedraja

En una actividad muy interesante, Joaquín Méndez le dijo a Adrián Pedraja que Milo González ingresaría a la casona, provocándole un gran susto. 

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Por otro lado, los participantes se divirtieron en una dinámica de lucha, pero todo se arruinó cuando Adrián Pedraja se enfureció en un confuso incidente. 

Finalmente, Blu Dumay enfrentó a Camila Nash por revelar frente a todos que Fabio Agostini no le estaba contando toda la verdad. 

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