El Internado - Capítulo 121: Michelle Peint tuvo fuertes palabras para Luis Mateucci

29 abr. 2026 - 00:20 hrs.

En el capítulo 121 de El Internado, la pelea entre Michelle Peint y Akemi Nakamura sigue causando estragos en la casona.

Al comienzo de una actividad animada por Joaquín Méndez, ambas volvieron a lanzarse comentarios bastante duros y amenazantes.

Tras lo anterior, varios de los participantes le consultaron a la modelo colombiana sobre el conflicto y ella reveló las razones por la que incluso llegaron a las manos con su compañera.

El Internado

Camila Nash no soportó a Michelle Peint

Por otro lado, Michelle Peint le señaló a Luis Mateucci que era egocéntrico y que afuera del encierro, jamás se habría fijado en él. Las palabras calaron hondo en el argentino y tuvieron profunda discusión.

Gran parte de los famosos tuvieron que enfrentarse en una nueva prueba de cocina, donde de manera inédita, tuvieron que obtener varios productos de la chacra, mientras estaban amarrados en duplas.

En medio de la preparación del difícil plato, Camila Nash se percató de la actitud de la venezolana y la reprendió por querer controlar todo.