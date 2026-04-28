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El Internado - Capítulo 120: Akemi Nakamura y Michelle Peint fueron separadas por producción por fuerte pelea El Internado

El Internado - Capítulo 120: Akemi Nakamura y Michelle Peint fueron separadas por producción por fuerte pelea

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 120 de El Internado, una nueva Asamblea del Fuego dejó conflictos de alto impacto e incluso, una pelea donde tuvo que intervenir producción.

Tom Brusse decidió votar por Arenita, quien le respondió duramente y le recordó la discusión que tuvo con Akemi Nakamura, asegurando que le pegó en la mano cuando le corrió la copa que derramó sobre él.

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Cuando fue el turno de la japonesa, hizo mención a la escena antes descrita y entre lágrimas, confirmó lo que había dicho su compañera.

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La decisión de Tom Brusse

El cara a cara finalizó con un empate y según las reglas, el capitán del equipo ganador, Tom Brusse, tenía que decidir. Luego de tan solo unos segundos, el DJ señaló a Arenita como la tercera amenazada.

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La situación llenó de ira a Natalia Rodríguez, no quiso recibir la placa y se dirigió hacia la entrada para renunciar al encierro. 

El día no terminó de buena manera, pues Akemi Nakamura y Michelle Peint se enfrascaron en una discusión donde incluso se empujaron y lanzaron algunos arañazos, obligando a Tom Brusse y a la producción a intervenir. 

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