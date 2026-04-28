El Internado - Capítulo 120: Akemi Nakamura y Michelle Peint fueron separadas por producción por fuerte pelea
En el capítulo 120 de El Internado, una nueva Asamblea del Fuego dejó conflictos de alto impacto e incluso, una pelea donde tuvo que intervenir producción.
Tom Brusse decidió votar por Arenita, quien le respondió duramente y le recordó la discusión que tuvo con Akemi Nakamura, asegurando que le pegó en la mano cuando le corrió la copa que derramó sobre él.
Cuando fue el turno de la japonesa, hizo mención a la escena antes descrita y entre lágrimas, confirmó lo que había dicho su compañera.
La decisión de Tom Brusse
El cara a cara finalizó con un empate y según las reglas, el capitán del equipo ganador, Tom Brusse, tenía que decidir. Luego de tan solo unos segundos, el DJ señaló a Arenita como la tercera amenazada.
La situación llenó de ira a Natalia Rodríguez, no quiso recibir la placa y se dirigió hacia la entrada para renunciar al encierro.
El día no terminó de buena manera, pues Akemi Nakamura y Michelle Peint se enfrascaron en una discusión donde incluso se empujaron y lanzaron algunos arañazos, obligando a Tom Brusse y a la producción a intervenir.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 119: La guerra está desatada entre Furia y Camila Nash
-
El Internado - Capítulo 118: La reconciliación de Blu Dumay y Fabio Agostini
-
El Internado - Capítulo 117: Arenita y Michelle Peint estuvieron cerca de irse a las manos
-
El Internado - Capítulo 116: Una fiesta termina con fuerte pelea entre Blu Dumay y Fabio Agostini
-
El Internado - Capítulo 115: Akemi Nakamura se vengó de Luis Mateucci
-
El Internado - Capítulo 114: ¿Comienza una amistad entre Furia y Arenita?