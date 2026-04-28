El Internado - Capítulo 120: Akemi Nakamura y Michelle Peint fueron separadas por producción por fuerte pelea

28 abr. 2026 - 00:53 hrs.

En el capítulo 120 de El Internado, una nueva Asamblea del Fuego dejó conflictos de alto impacto e incluso, una pelea donde tuvo que intervenir producción.

Tom Brusse decidió votar por Arenita, quien le respondió duramente y le recordó la discusión que tuvo con Akemi Nakamura, asegurando que le pegó en la mano cuando le corrió la copa que derramó sobre él.

Cuando fue el turno de la japonesa, hizo mención a la escena antes descrita y entre lágrimas, confirmó lo que había dicho su compañera.

El Internado

La decisión de Tom Brusse

El cara a cara finalizó con un empate y según las reglas, el capitán del equipo ganador, Tom Brusse, tenía que decidir. Luego de tan solo unos segundos, el DJ señaló a Arenita como la tercera amenazada.

La situación llenó de ira a Natalia Rodríguez, no quiso recibir la placa y se dirigió hacia la entrada para renunciar al encierro.

El día no terminó de buena manera, pues Akemi Nakamura y Michelle Peint se enfrascaron en una discusión donde incluso se empujaron y lanzaron algunos arañazos, obligando a Tom Brusse y a la producción a intervenir.