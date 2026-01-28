"Yo sí quiero ayudar a Diana": Estallará pelea entre Santana y Clemente en el capítulo 222 de EJDO

28 en. 2026 - 18:10 hrs.

En el avance del capítulo 222 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) estará convencido que si Diana (Nicole Espinoza) sigue empeñada en perturbar a la fiscal, podría terminar en la cárcel como su padre.

Por esta razón es que le pedirá a Santana (Matías Oviedo) no seguir alentándola en su investigación paralela: "Yo conozco a Diana mucho mejor que usted, señor, y ella, con tal de llegar a la verdad, está dispuesta a cruzar bastantes límites. Solo quiero evitarle problemas".

La ácida respuesta de Gabriel Santana

Muy por el contrario, el comisario estará todavía más convencido de que hacen lo correcto.

El Jardín de Olivia / Mega

"No se preocupe tanto, señor Walker. ¿Usted quiere que nos quedemos de brazos cruzados mientras al papá de la señorita Guerrero lo meten preso, sabiendo que muy probablemente es inocente?", preguntará con ironía.

Y dará una estocada a Clemente: "Al contrario de usted, señor Walker, yo sí quiero ayudar a la señorita Guerrero".