El Jardín de Olivia - Capítulo 222: El apasionado encuentro de Leonor y Omar

29 en. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) recibió una defensa férrea de Omar (César Sepúlveda) cuando Vanessa (Begoña Basauri) quiso despedirla.

Ella, en un gesto de agradecimiento, fue al departamento de su jefe para darle un pequeño presente. Entre risas, las cosas se encendieron y todo terminó en un fogoso encuentro que afianzó la relación entre los dos.

Repentinamente alguien tocó el timbre. Era Vanessa, quien llegó a reclamarle a su ex por no apoyarla en su intento de echar a la secretaria y pronto descubrió las razones: Leonor estaba allí vistiéndose.

El Jardín de Olivia / Mega

Los celos de Clemente

Clemente (Pipo Gormaz) discutió con el comisario Santana (Matías Oviedo) por alentar a Diana (Nicole Espinoza) en su investigación, a sabiendas de que la expone a serias consecuencias judiciales. Walker sospecha que el policía tiene segundas intenciones con la terapeuta.

Diana los escuchó y quiso aclarar las cosas con Gabriel porque no quiere que se confundan las cosas.