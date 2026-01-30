"Estamos preocupados": Afectada por incendio en Punta de Parra pide agilizar entrega de viviendas ante lluvias

30 en. 2026 - 10:05 hrs.

Chubascos y tormentas eléctricas sorprendieron la mañana de este viernes en las regiones de Ñuble y Biobío. Precisamente estas dos regiones cuentan con mucha población damnificada por los incendios forestales y las precipitaciones complejizan su situación.

Una de las vecinas de Punta de Parra, sector de la comuna de Tomé, que perdió su vivienda producto de los siniestros, habló con Mucho Gusto.

Preocupación en damnificados ante las lluvias

"La tormenta empezó en la mañana: truenos, la lluvia, relámpagos. Estoy sorprendida porque ni en el invierno tanto trueno teníamos", reveló al matinal.

Sus enseres fueron protegidos por una lona plástica, por lo que "afortunadamente estamos bien resguardados y no nos hemos mojado, pero la próxima semana se viene mucho más lluvia, más fuerte; igual estamos preocupados por eso porque se nos va a mojar lo poco y nada que tenemos".

La humedad hace aún más adverso el panorama para quienes están a la intemperie y el llamado de la afectada fue hacia el Gobierno.

"Quiero aprovechar acá para pedir a las autoridades que se agilicen con las viviendas de emergencia para poder estar más tranquilos nosotros y todos nuestros vecinos que estamos esperando".

