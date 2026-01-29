Se vienen nuevas precipitaciones para la capital: A esta hora lloverá el sábado 31 de enero

29 en. 2026 - 09:50 hrs.

Siendo el primer mes del año y en pleno verano, la Región Metropolitana ya espera la segunda lluvia en lo que va de 2026.

Será este sábado 31 de enero que se repitan los chubascos que vivió la capital el domingo pasado y, de la misma manera, con tormentas eléctricas, según el pronóstico de Alejandro Sepúlveda en Mucho Gusto.

"Debiera ser menos intenso que lo del domingo. Era fuerte, pero en lapsos muy breves. En el centro de Santiago cayeron 4 milímetros, pero en media hora", recordó el periodista experto en meteorología.

Mucho Gusto / Mega

Así, este fin de semana "amaneceremos con cielo parcial, se nublará en la tarde. La probabilidad es chubascos con tormentas eléctricas y harta humedad. Si comienza la actividad eléctrica, no hay que exponerse y hay que buscar resguardo", recomendó.

¿Cuánto durará y a qué hora comenzará la lluvia este sábado?

Sepúlveda indicó que las precipitaciones serán en los sectores de precordillera y cordillera de la Región Metropolitana, a partir de las 18:00 horas. Estas no excederán las dos o tres horas de duración, muy similar a lo que se vivió la semana pasada.

En cuanto a la temperatura, ese día oscilará entre los 14 °C a 28 °C.

Todo sobre Pronóstico del tiempo