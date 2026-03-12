Carabinero baleado: PDI confirma que hay "un sujeto de interés" y revelan video previo a ataque

12 mar. 2026 - 11:30 hrs.

La mañana de este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) abordó el estado de la investigación del funcionario de Carabineros que recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas.

Desde la institución policial confirmaron a Mucho Gusto que "hay un sujeto de interés" en el proceso de investigación.

Asimismo, indicaron que un equipo multidisciplinario de la Prefectura Provincial de Llanquihue está realizando diversas diligencias investigativas, "dentro de ellas está la búsqueda de cámaras que nos puedan dar cuenta de la posible huida de los imputados".

Mega

Agregó que "hay evidencia balística que está siendo periciada" y que podría ayudar para dar con los responsables.

Video muestra momento previo al ataque a carabinero

Paralelamente, se dio a conocer un registro previo al ataque, donde se ve el momento en que llega una patrulla de Carabineros a la intersección de San Francisco con Línea Férrea para realizar una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

En las imágenes se aprecia cuando el sargento segundo Javier Figueroa y su compañero descienden del vehículo policial antes de ser atacados por desconocidos.

Mega

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

