Con drones y búsqueda casa a casa: PDI y Carabineros intensifican rastreo por ataque a uniformado baleado

Este jueves, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros realizaron intensas labores de rastreo en el sector de la línea férrea en Puerto Varas, Región de Los Lagos, en el marco de la investigación del uniformado que recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial.

Según detalló la periodista de Mucho Gusto, Daniela Valdés, en las cercanías del lugar donde fue baleado el carabinero Javier Figueroa, no existen mayores denuncias de episodios conflictivos, más allá de la ingesta de alcohol en la vía publica.

Amplían zona de rastreo

Sin embargo, en sectores aledaños más cercanos a calle Colón, históricamente ha habido denuncias de microtráfico y procedimientos policiales. Por lo mismo, se amplió el perímetro de trabajo.

"El trabajo que se está haciendo es especialmente en las casas que tienen panderetas que son aledañas a la vía férrea, para ver si hay alguna posibilidad de que estas personas hayan escapado por ese lugar y si hay alguna cámara de seguridad", indicó la comunicadora.

A modo de contemplar mejor el trabajo terrestre, la PDI también desplegó drones en el sector de la vía férrea.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

