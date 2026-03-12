Tenía rayados con consignas políticas: Lo que se sabe del ataque a Rojas Vade que lo mantiene en riesgo vital

12 mar. 2026 - 09:58 hrs.

En horas de la madrugada de este jueves, el exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade fue víctima de una brutal agresión en Melipilla, Región Metropolitana.

Según fuentes ligadas a la investigación, la víctima salió desde la casa de sus padres en la localidad de Pomaire, en el automóvil de su hermana alrededor de las 22:30 horas del miércoles, con el fin de comprar en un negocio.

Cerca de las 00:30 horas, un conductor alertó a Carabineros sobre la presencia de un vehículo abandonado y un bulto a su lado, esto a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78.

ATON

Rodrigo Rojas Vade es encontrado maniatado y rociado con acelerante

Al llegar personal policial, constataron que se trataba de Rodrigo Rojas Vade, quien estaba tendido detrás del auto, con la puerta abierta y el intermitente encendido.

El exconvencional estaba inconsciente y presentaba un profuso sangrado en la cabeza producto de golpes. Además, tenía las manos maniatadas y estaba rociado con bencina, mientras que en sus brazos tenía consignas políticas escritas con plumón, las que decían "viva Kast" y "no + zurdos".

Carabineros trasladó al herido hasta el Hospital San José de Melipilla, donde se diagnosticó que se encontraba en condición de extrema gravedad y en riesgo vital. Posteriormente, fue enviado de urgencia al Hospital San Juan de Dios en Santiago, donde se encuentra en coma inducido.

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja realizando diligencias para buscar establecer qué ocurrió, además de identificar a las personas que podrían estar involucradas en la agresión.

Todo sobre Mucho gusto