"Demuestra que estamos en una emergencia de seguridad": Gobierno condena agresión a Rodrigo Rojas Vade

12 mar. 2026 - 10:15 hrs.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió este jueves a la brutal agresión que sufrió el exintegrante de la Convención Constitucional Rodrigo Rojas Vade, quien se encuentra en riesgo vital.

El otrora convencional fue encontrado en la comuna de Melipilla con lesiones de gravedad en su cabeza, maniatado y rociado con bencina. Además, presentaba escritos en sus brazos con consignas políticas.

La reacción del Gobierno ante brutal ataque contra Rojas Vade

Respecto a esta situación, en conversación con Radio Infinita, Sedini apuntó que "esta es una información que tenemos desde la madrugada. Esto tiene que seguir en investigación y, bueno, esperamos que, por supuesto, se haga justicia".

"Es una noticia tremenda, horrible, y la verdad es que esperamos a tener todos los antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar", agregó.

"Lamentablemente, es una de las múltiples situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad. Están pasando cosas que son inaceptables y sobre las cuales se requiere tomar medidas", sentenció.

