Fue encontrado maniatado y rociado en acelerante: Rodrigo Rojas Vade en riesgo vital tras brutal agresión

El exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade se encuentra en riesgo vital luego de ser hallado maniatado, inconsciente y rociado en acelerante a un costado de la Ruta 78.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre fue encontrado en torno al kilómetro 59 del camino y a un costado de un vehículo Citroën C3 color azul, en el que se desempeña como conductor de aplicaciones.

Rojas Vade presentaba múltiples lesiones en la cabeza y con algunas consignas políticas escritas en sus brazos. Además, estaba rociado con bencina.

Tras esto, es que fue trasladado hasta el Hospital de Melipilla, donde se confirmó que su condición es de extrema gravedad con riesgo vital.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, señaló que hay varias hipótesis que están al momento en curso, al igual que las pericias en el sitio del suceso.

