"El que ataca a un carabinero, ataca a la patria": Kast por uniformado baleado en la cabeza en Puerto Varas

Previo al cambio de mando, el Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió al ataque armado a un funcionario de Carabineros en Puerto Varas, que en este momento lo mantiene con muerte cerebral.

Desde Cerro Castillo, Kast señaló que "no podemos dejar pasar una situación grave, un ataque a un carabinero de Chile en la comuna de Puerto Varas, que cumpliendo sus funciones fue atacado, le dispararon a mansalva delincuentes, personas que estaban realizando incivilidades".

"Hoy día, el carabinero Javier Figueroa Manquemilla se debate entre la vida y la muerte. Una situación muy dramática, tiene un hijo, casado también con una funcionaria de Carabineros", agregó.

Luego, el futuro mandatario apuntó que "cuando atacan a un carabinero, nos atacan a todos nosotros, y aquí va a haber un antes y un después. El que ataca a un carabinero, ataca a Chile, ataca a la patria".

"Esto va a cambiar, porque los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley, y en eso que nadie se equivoque, con todo el carácter que corresponda a un gobierno, a un Estado de derecho", complementó Kast.

Finalmente, confirmó que la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, viajará a Puerto Varas una vez se ejecute el cambio de mando.

