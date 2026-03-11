Entre aplausos y con su hija Violeta en brazos: Así fue la salida de Gabriel Boric del Congreso Nacional

11 mar. 2026 - 13:05 hrs.

A las 12:30 horas de este miércoles 11 de marzo, José Antonio Kast se convirtió oficialmente en el nuevo Presidente de la República de Chile, luego de jurar y recibir la banda presidencial y piocha de O'Higgins por parte de Gabriel Boric.

Después del cambio de mando, y tras despedirse del nuevo Mandatario, el frenteamplista hizo abandono del Salón de Honor del Congreso Nacional acompañado de su exgabinete.

El otrora jefe de Estado caminó por el pasillo en medio de aplausos.

Boric sale del Congreso Nacional con su hija Violeta

Ya en la salida del Congreso Nacional, se le vio tomar en sus brazos a su pequeña hija Violeta y acompañado de su pareja Paula Carrasco.

Lo anterior, mientras se escuchaban gritos de apoyo de simpatizantes que acudieron al lugar.

