Liberan a hombre que fue interrogado por caso de carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Durante la tarde de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) retuvo a una persona en medio de las diligencias que se llevan a cabo luego que un carabinero fuera baleado en Puerto Varas, región de Los Lagos.

Según información preliminar, el hombre fue escoltado, desde su domicilio, por personal de Carabineros hasta un carro de la PDI.

En primera instancia, se desconocía si el sujeto estaba retenido por su calidad como autor material, cómplice, un sujeto de interés o detenido por otro delito.

Sin embargo, horas después, esta persona fue liberada debido a que no estaba relacionada con el hecho delictual. Luego, el hombre habló con Meganoticias y afirmó que la policía ingresó a su casa por la fuerza e incluso habría agredido a su familia.

Carabinero con muerte cerebral

El grave hecho que sufrió el funcionario de Carabineros ocurrió a eso de las 06:00 horas en la intersección de San Francisco con Línea Férrea, lugar hasta donde llegó personal policial para realizar una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

En el lugar, desconocidos perpetraron disparos en contra de los uniformados. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de uno de los funcionarios, que se encuentra con muerte cerebral en el Hospital Regional de Puerto Montt.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

