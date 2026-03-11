Con cama, colchón y hasta veladores: La mudanza del Presidente Kast a La Moneda

11 mar. 2026 - 16:15 hrs.

Luego de que José Antonio Kast asumiera como Presidente de la República, comenzaron a realizarse los primeros cambios en el Palacio de La Moneda.

Uno de ellos fue la llegada de diversos muebles, como camas, alfombras, veladores y más.

Llegan los muebles de Kast a La Moneda

Recordemos que, previo a asumir, el Mandatario informó que se iría a vivir a Palacio, para evitar un largo viaje desde su casa en Paine hasta Santiago Centro.

Mega

Según informó el administrador de la sede de Gobierno, Julio Feres, Kast comenzará esta misma noche a dormir en ella.

"Hoy día el Presidente duerme en La Moneda", señaló a la prensa el funcionario, quien además adelantó que la mudanza continuará en los próximos días.

Todo sobre Cambio de mando