"El amor y la fidelidad sí existen": El mensaje de Yamila Reyna para su "mejor elección por lejos"

En estos días Yamila Reyna está enfocada en su recuperación emocional y en su gira de shows de comedia, que retomó tras una pausa por su conflicto y quiebre sentimental con Américo.

Quizá por eso no tuvo tiempo de honrar en su momento a un ser muy especial para ella, Ernesto, el fiel acompañante con el que se le suele ver en sus redes sociales.

El mensaje de Yamila Reyna a su perrito Don Ernesto

Yamila Reyna compartió un carrusel de imágenes de su perrito Don Ernesto, desde que era un cachorro hasta la actualidad. La mascota de la actriz argentina cumplió años hace poco, como lo dijo en su post.

"Mi compañero, mi partner, mi mejor elección por lejos... Estuviste de cumple y en plena tormenta no te celebré como mereces, así que como dice el dicho, 'más vale tarde que nunca'”, escribió.

"¡Feliz cumple, Don Ernes! Que la vida te dé muchos años más juntitos, gracias por enseñarme cada día que el amor y la fidelidad sí existen", expresó. "¿Quién más le desea un feliz cumple?", cerró su mensaje.

"¡Ernes es lo máximo! Sin dudas el más fiel compañero que una como mamá perruna puede tener"; "Feliz cumple al pequeñín Ernest y a seguir cuidando a su mamita bella"; "Eres el mejor apoyo emocional de Yamila. Besitos", escribieron sus fans en reacción.

