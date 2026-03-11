"Sabía que mi futuro marido estaba en Chile": La corazonada de Florencia Araneda sobre su romance

11 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Durante septiembre de 2025, Florencia Araneda sorprendió al mundo del espectáculo tras presentar a su nueva pareja en redes sociales.

En aquella oportunidad, la hija de los animadores Rafael Araneda y Marcela Vacarezza publicó dos imágenes desde su cuenta de Instargam, acompañada de un misterioso hombre.

La corazonada de Flo Araneda

Ahora, en diálogo con Página 7, la influencer entregó detalles sobre su relación amorosa con Benjamín Numair, el ingeniero comercial que logró conquistar su corazón.

Durante la conversación, Florencia se mostró muy feliz por su romance y confesó que tenía un presentimiento de este buen momento desde mucho antes de regresar a Chile.

Instagram

"Yo, en el fondo de mi corazón, sabía que mi futuro marido estaba en Chile. Pero era un presentimiento de mujer que nunca miente", partió comentando, en tono de broma.

"Ahora estoy feliz con él, feliz, tranquila y disfrutando de la relación", agregó Araneda, esbozando una sonrisa que confirma su genuina felicidad.

Por otra parte, la influencer se refirió brevemente a su posible postulación a un concurso de belleza, a lo cual decidió no cerrarle las puertas.

"Es algo que no me he planteado. Valoro mucho el trabajo de las misses, no sé si es algo que yo podría hacer... Simpre pienso, nunca digas nunca, porque uno nunca sabe dónde te pueden llevar las vueltas de la vida", concluyó Florencia.

