"La Barbie con su mini Barbie": Emilia Dides comparte tiernas fotos con su hija y recibe lluvia de elogios

El pasado 30 de enero, Emilia Dides dio a luz a Mía Ignacia, su primera hija junto a Sammis Reyes. La llegada de la retoña generó gran expectación en el espectáculo nacional, pues ocurrió a casi un año de la pareja haberse conocido.

Pese al corto tiempo desde el parto, la ex Miss Universo Chile sorprendió con su paso por la alfombra roja del Festival de Viña 2026, que fue el comienzo de su reaparición pública.

La joven se hizo habitual en el panel de Con Gusto a Viña durante el periodo festivalero, donde ganó múltiples elogios por su desplante y su transformación física luego del nacimiento de Mía.

Y este domingo, Emilia volvió a causar impacto con una publicación en redes sociales donde, además de conmemorar el Día de la Mujer, apareció junto a su pequeña hija.

La tierna foto de Emilia Dides con la pequeña Mía

Dides subió un carrusel de imágenes a su cuenta de Instagram, donde ella y Mía visten de rosado.

"Mujer, grandiosa, porque dentro de ti vive la capacidad de amar, crear y levantar sueños incluso cuando el camino se vuelve difícil. Poderosa, porque tu voz, tus decisiones y tu valentía tienen la fuerza de abrir caminos y transformar realidades", comenzó diciendo Dides en la publicación.

Luego, agregó: "Fuerte, porque cada desafío te enseña, te forma y te hace levantarte una vez más. Valiente, porque enfrentas la vida con determinación incluso cuando hay incertidumbre. Sabia, porque aprendes de cada experiencia y conviertes los tropiezos en crecimiento. Generosa, porque compartes apoyo, comprensión y cariño con quienes te rodean”.

"Auténtica, porque tu esencia es única y tu forma de ser deja huella. Inspiradora, porque con tu ejemplo demuestras que la grandeza no hace ruido, pero siempre se siente. Para ti mujer, que nunca se te olvide: tu fuerza inspira, tu esencia transforma, y tu valor se nota en cada paso, en cada logro y en cada historia", cerró.

Los elogios a Emilia Dides

La publicación se inundó de likes, pero especialmente de comentarios de quienes alabaron el cambio físico de Emilia Dides a solo semanas de dar a luz. Entre quienes dejaron su mensaje estaban la vigente Miss Universo, Fátima Bosch, y la actual Miss Chile, Inna Moll.

"Qué preciosas", escribió la mexicana, mientras que la representante chilena en el certamen de belleza escribió: "Qué mamá más bonita".

"La magia de ser mujer, hermosas", "lindas", "parece una adolescente", "la Barbie con su mini Barbie", fueron parte de los elogiosos comentarios de sus seguidores.

