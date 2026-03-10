"Empecé a retar al universo": La Carlita revela su "secreto" para tener un amor como el suyo con Matt Hunter

10 mar. 2026 - 10:30 hrs.

La creadora de contenido y comediante Carla Inostroza, más conocida como Carlita, compartió a través de redes sociales sus tips para conseguir a un hombre como su prometido.

Desde que comenzó su relación con el cantante Matt Hunter sus seguidoras le piden las palabras exactas para "manifestar" un amor como el que tiene con su pareja.

El "secreto" de la Carlita

"Yo hice harto trabajo de amor propio, empecé a valorarme y a creérme el cuento, yo dije: 'Soy linda, inteligente, trabajadora, hermosa, preciosa, dicharachera, chistosa...'. Tenía todo esto muy claro", partió contando la comediante, y luego agregó que su psicóloga le había recomendado escribir los detalles de la persona con la que ella quería estar.

"Escribí todas esas cositas, entonces cada vez que conocía a alguien y no tenia el mínimo de estas cosas que yo quería para mí, era como... 'mmm adiós'", agregó.

"Un día yo iba en el auto, iba como súper triste, empecé a hablarle al universo, como que me mandara a alguien que me quiera, me valore, me respete, que cumpliera todas estas cosas que yo ya tenía muy claras... Así empecé a retar al universo... y literal a los tres días conocí a Matt".

Sus seguidoras agradecidas de tener esa historia con detalles para replicarla comentaron con humor: "Amenazar al universo, anotado"; "Muy importante. Bien, hay que manifestar"; "Te haré un altar. La Sor Carlita, patrona del amor verdadero".

