"La vida de una skinny girl": La Carlita confiesa la incómoda consecuencia de romper su dieta tras operarse

01 mar. 2026 - 15:00 hrs.

La Carlita de TikTok está siguiendo un régimen de comida saludable luego de las operaciones estéticas que le realizaron en Miami a inicios de enero.

La nueva figura de la influencer no solo es resultado del bisturí; también dejó de consumir cierto tipo de alimentos durante las primeras semanas del período postoperatorio.

Lo que le pasó a la Carlita de TikTok por romper su dieta

"Yo para mantener esta cuerpa tengo que empezar a alimentarme súper bien", dijo Carla Inostroza en una historia de Instagram, donde contó a sus fans que contrató un servicio de nutrición que prepara platillos adaptados a sus necesidades.

"Me mandan desayuno, almuerzo y cena. Miren, hoy día me toca en el almuerzo quinoa con pollito y me dejan todo súper listo", comentó.

"Yo quiero mantener mi proteína; ahora sí como para bajar un poco de peso... Miren, de desayuno ahora tengo un cheesecake proteico increíble. Y de snack, sandía con nueces", detalló.

En un siguiente video, Carlita confesó lo que le ocurrió cuando quiso salirse un poco de la dieta. "Yo con la operación estuve un mes consumiendo cosas saludables y nada dañino para el cuerpo como alcohol, ya ustedes saben todas esas cosas", relató.

"Y bueno, fue el mes más triste de toda la vida. No comí chatarra, no comí ninguna hueá y ahora que como chatarra, me cago, literalmente me cago. Así que esa es la vida de una skinny girl", exclamó.

