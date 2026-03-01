"No es con mi polola": Laura de la Fuente organiza una cita especial y comparte profunda reflexión en redes

01 mar. 2026 - 16:03 hrs.

Laura de la Fuente sorprendió en redes sociales al hablar sobre una cita muy especial que ella misma organizó y compartir además un reflexivo mensaje sobre el amor propio.

Esto lo hizo a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde también confesó que le cuesta pasar tiempo a solas, pero que está dispuesta a aprender poco a poco.

La cita especial de Laura de la Fuente

"Tengo una cita muy importante y no, no es con mi polola, no es con amigas. Es conmigo", confesó la hija de Cristián de la Fuente. En su video, se la ve prepararse un mate en su casa para luego caminar hasta un muelle y quedarse a contemplar el paisaje.

"Me encanta estar rodeada de gente, entrenar, salir, compartir. Estar sola a veces me incomoda y muchas veces me dejo para después. No porque no me quiera, sino porque sigo aprendiendo", expresó.

Por esta razón, Laura anunció el inicio de una nueva serie de videos en los que se dedicará a tener salidas en solitario. "Porque pasar tiempo a solas también es una forma de quererse. Esta es la primera de muchas citas conmigo", concluyó.

