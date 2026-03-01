Angélica Sepúlveda confiesa el efecto de ir al gimnasio con su galán turco: "Lo miro haciendo pesas y..."

01 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Hace poco más de una semana, Angélica Sepúlveda se reencontró con Gürsel Saglam, el galán turco con quien contraerá matrimonio próximamente.

La exchica reality y su prometido se habían separado a inicios de año cuando él tuvo que volver a su país debido a la enfermedad de su madre, quien falleció poco después.

Las circunstancias cambiaron sus planes de boda, ya que antes pensaban casarse en Turquía, pero decidieron que será el civil en Chile. Luego de un poco de disfrute en Santiago, la pareja se encuentra en la tierra natal de la influencer.

Lo que le pasa a Angélica Sepúlveda con su galán turco en el gimnasio

"Ya instalados en Yungay, trabajando como chinos, cero glamour y de vuelta al moño y zapatillas", escribió Sepúlveda en una historia de Instagram, donde posa con su pololo.

Y justamente se le vio después con un look deportivo en el gym, donde entrena con disciplina para estar en forma y lucir su vestido soñado el día de su boda.

Angélica ha comentado a sus seguidores que a veces le cuesta lograr sus rutinas, pero sigue ejercitándose con empeño. Sin embargo, al parecer ahora que Gürsel la acompaña, está teniendo un pequeño inconveniente.

La "fierecilla de Yungay" publicó una imagen de su novio turco con atuendo deportivo, junto a un breve mensaje. "Mi desconcentración en el gimnasio. Lo miro haciendo pesas y mi imaginación vuela", escribió entre emojis de diablitos y risas.

Una muestra más de lo encantada que está Angélica con su futuro esposo. "Estando juntos se nos olvida el mundo", dijo en un reciente post.

