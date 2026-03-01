Logo Mega

¡Vozarrón!: Emilia Dides sorprendió cantando canción de Jesse & Joy en su auto

  • Por Carolina Brown

¡Ella es icónica! Una de las figuras que estuvo presente durante todo el Festival de Viña del Marfue Emilia Didesquien participó del matinal Con Gusto a Viña donde estuvo presente todos los días para opinar sobre las jornadas festivaleras. 

Pero, además, estuvo muy presente en redes sociales donde enloqueció a sus seguidores por la interpretación de "La de la Mala Suerte" de Jesse & Joy.

"Hazlo más seguido" 

La exmiss Chile subió el registro grabado en su auto donde está cantando la famosa canción del dúo de hermanos que estuvo presente en Viña del Mar. 

Emilia Dides
@emiliadides

Rápidamente, el video se llenó de comentarios donde la felicitaban y le pedían que no dejara de subir este tipo de contenidos. "Hazlo más seguido", "Qué me costaba nacer con esa voz", "Icónica Emi", entre tantos otros. 

El reel acumula más de 2,9 millones de visualizaciones y miles de comentarios. 

