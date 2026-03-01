El tratamiento de Cristián de la Fuente para tonificar sus abdominales: "Los 50 son los nuevos 30"

01 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El próximo 10 de marzo Cristián de la Fuente cumplirá 52 años, y todo indica que quiere celebrar la fecha en las mejores condiciones físicas.

El actor nacional radicado en México entrena arduamente en el gimnasio no solo por sus participaciones en competencias deportivas, sino también por salud, tal y como lo comenta a sus fans.

El tratamiento de Cristián de la Fuente para los abdominales

Para el galán de teleseries, "los 50 son los nuevos 30", como dijo en una historia de Instagram donde posó con su abdomen y torso al descubierto.

Y Cristián de la Fuente no solo se vale de alimentación y ejercicios para mantener a tono su figura; en ocasiones también se lo ve en clínicas de tratamientos estéticos.

De hecho, recientemente publicó un video breve de su paso por un centro de bienestar integral y belleza, donde le aplicaron un método para tonificar los abdominales.

En la imagen aparece acostado en una camilla con unos cables con electrodos adheridos en su abdomen, sujetos a su vez por bandas elásticas negras, que hacen vibrar sus músculos.

El artista y piloto etiquetó en su publicación a Golden Girls de Miami, que en su sitio oficial dice ofrecer métodos naturales, orgánicos y no invasivos para reducción corporal.

