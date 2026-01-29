"Parece que me las daba de bailarín": Cristián de la Fuente sorprende con fotos de hace 25 años

29 en. 2026 - 08:30 hrs.

Cristián de la Fuente compartió en sus redes sociales unas fotos de hace 25 años donde se le ve en plena pista de baile, mostrando una faceta de su camino artístico en sus primeros años en televisión.

La serie de fotos fue publicada en Instagram por un club de fans del actor, que luego él reposteó en sus historias.

Así lucía Cristián de la Fuente hace 25 años

"Parece que me las daba de bailarín" agregó junto a la foto.

En los registros se ve le joven sobre un escenario, en lo que parece ser una presentación de baile, en una etapa temprana de su carrera.

Las imágenes corresponden al año 2001, en el cual ya trabajaba en varios proyectos internacionales como la pelicula "Driven".

