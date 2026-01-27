27 en. 2026 - 15:50 hrs.

Este fin de semana, Martina Bruce, hija del recordado y querido periodista Roberto Bruce, cumplió 23 años de edad y fue su madre, Andrea Sanhueza, quien se encargó de festejarlo en redes sociales.

Recordemos que Roberto fue uno de los miembros del equipo del "Buenos Días a Todos" que falleció en el accidente del avión Casa C-212 de la FACh en el archipiélago Juan Fernández, el mismo donde también perdió la vida Felipe Camiroaga.



1 "El vivo retrato de su padre": Hija de Roberto Bruce cumple 23 años y seguidores destacan su parecido 2 "Me imagino que tú también...": Rebeca Naranjo responde tajante a críticas sobre su ayuda a damnificados 3 "No me pilló bien": Javiera Díaz de Valdés recuerda drama familiar tras muerte de su exesposo 4 ¡Se entregó el auto 0 km! Este es el número ganador del tercer sorteo del Mega Sorteo Vacaciones 5 "Haciendo las cosas bien y de corazón": Así responde Otakin a sus haters en redes sociales Lo más visto de Entretenimiento

Y es que el recuerdo de Roberto es tan potente entre las familias chilenas que se termina expandiendo a sus hijas, Martina y Rafaela, las que reciben demostraciones de amor cada cierto tiempo de aquellas personas que recuerdan a su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martina Bruce (@martinabrucee)

Así de grande está Martina, hija de Roberto Bruce

"Felices 23, mi niñita linda, te adoro de aquí a la luna", escribió Andrea, viuda de Roberto y madre de ambas hermanas, la que no deja pasar la fecha sin recordar el cumpleaños de su querida retoña.

A raíz de esto, Andrea publicó un carrusel de fotografías de Martina, desde su infancia hasta su adultez, donde muchos pudieron notar lo grande que está la joven de 23 años.

"Ohhh, el vivo retrato de su padre, el mejor periodista. Se le extraña a nuestro vecino en el condominio"; "Se parece tanto a su papá"; y "¡Feliz cumpleaños Marti! Aún recuerdo a tu papi cargándote, su carita iluminada contigo, tu hermana y tu hermosa madre", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea Sanhueza (@andreasanhuezac)

Todo sobre Celebridades chilenas