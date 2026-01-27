Milo González y Adrián Pedraja tendrán dura discusión por celos en el capítulo 65 de El Internado

27 en. 2026 - 00:43 hrs.

En el avance del capítulo 65, Milo González y Adrián Pedraja tendrán una fuerte discusión a raíz de los 15 minutos de soltería del episodio anterior.

Y es que Adrián, en compañía de Efrén Reyero y Tom Brusse, fueron parte de una actividad llamada "15 minutos de soltería", donde una stripper bailó a los tres y todos prometieron mantener silencio.

Ante esto, Milo tendrá sospechas de que algo pasó en ese lugar y Adrián no le quiere contar por lo mismo. Esto llevará a la pareja a tener una fuerte discusión donde Pedraja tratará de "mala persona" a la argentina, mientras que ella asegurará que se besó con otra mujer.

El Internado / MEGA

Fernando Godoy llevará al límite a los concursantes

Por otra parte, Fernando Godoy llegará hasta la casona con una dinámica de comida rápida donde él no sabrá que hay en el interior de cada paquete, siendo este una sorpresa o un penitencia.

A raíz de esto, Mateucci y Tom Brusse se verán una vez más las caras, mientras que Camila Nash tendrá la suerte que no está teniendo en el amor.