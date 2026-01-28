Milo González habló sobre su paso por El Internado: "Hoy elijo cuidarme, sanar y seguir adelante"

28 en. 2026 - 13:21 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Milo González se refirió a cómo fue su estadía en El Internado y explicó las razones por las que no había querido hablar del tema.

La publicación de la influencer argentina nació a raíz del video del momento en el que ella les confiesa a sus más cercanos que se siente deprimida y cansada del encierro.

La trasandina reposteó las imágenes y expresó su sentir: "El gran motivo por el que no hablo de El Internado es este, psicológicamente me destruyó y me llevó mucho tiempo volver a sentirme bien".

Instagram

Las palabras de Milo González

Tras lo anterior, reafirmó las pocas ganas que tenía de referirse a la situación: "Revolver cosas que me hicieron tan mal realmente no me deja nada bueno, no es un lugar al que quiera volver, ni siquiera con la memoria".

"Fue un periodo de depresión y ansiedad que no quiero romantizar. Hoy elijo cuidarme, sanar y seguir adelante. Estoy en otra etapa, más sana y más feliz", agregó finalmente Milo González.