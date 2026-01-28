Presentado por: Wom Betano Falabella

Milo González habló sobre su paso por El Internado: "Hoy elijo cuidarme, sanar y seguir adelante"

  • Por Fernanda Vielma
Milo González habló sobre su paso por El Internado: 'Hoy elijo cuidarme, sanar y seguir adelante' Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Milo González se refirió a cómo fue su estadía en El Internado y explicó las razones por las que no había querido hablar del tema.

La publicación de la influencer argentina nació a raíz del video del momento en el que ella les confiesa a sus más cercanos que se siente deprimida y cansada del encierro. 

Lo más visto de El Internado

La trasandina reposteó las imágenes y expresó su sentir: "El gran motivo por el que no hablo de El Internado es este, psicológicamente me destruyó y me llevó mucho tiempo volver a sentirme bien". 

Instagram

Las palabras de Milo González

Tras lo anterior, reafirmó las pocas ganas que tenía de referirse a la situación: "Revolver cosas que me hicieron tan mal realmente no me deja nada bueno, no es un lugar al que quiera volver, ni siquiera con la memoria".

Ir a la siguiente nota

"Fue un periodo de depresión y ansiedad que no quiero romantizar. Hoy elijo cuidarme, sanar y seguir adelante. Estoy en otra etapa, más sana y más feliz", agregó finalmente Milo González

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto