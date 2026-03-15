¿Lo votará en la Asamblea del Fuego?: Furia no es capaz de olvidar sus conflictos con Adrián Pedraja
En el capítulo 93 de El Internado, Furia y Camila Nash analizaron cuáles serían los votos en la próxima Asamblea del Fuego, instancia en la que su bando pensaba votar por Blu Dumay.
Como pronóstico, la argentina señaló que Laura Bozzo votaría por Adrián Pedraja, momento que aprovechó para dar su opinión sobre su compañero de encierro.
"Yo estoy en contra de Adrián hace una bocha de tiempo. O sea, y me re pelié a muerte", comenzó diciendo.
La crítica de Furia a Adrián Pedraja
Tras esto, Furia le hizo entender a Nash que Pedraja era una persona de doble cara y que no era capaz de verlo con otros ojos, algo que incluso podría influir en su voto durante la Asamblea del Fuego.
"Yo no me creo todo esto que está haciendo de buenito. Está todo bien. Sí, tiene su lado gracioso, como yo también lo tengo a veces. Pero no, el chavón ya me tiene las que te heavy", expresó.Ve el capítulo en
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