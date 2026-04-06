"Me caso contigo...": La inesperada declaración de Otakin sobre Agustina Pontoriero
En el capítulo 108 de El Internado, Otakin, Furia y Agustina Pontoriero tuvieron una íntima conversación que terminó con fuertes declaraciones.
Todo comenzó cuando Juliana Scaglione lanzó un vaticinio sobre el influencer: "Para mí con una chica trans si estarías. Te hablo de chonguear, de tener un momento".
El creador de contenido estuvo de acuerdo y puso de ejemplo a su amiga: "Si conozco a una persona, ponte tú a la Agustina, en una fiesta, voy al momento y me encuentro con... igual le doy, ya caí, cae completo".
La confesión de Otakin
Agustina Pontoriero se metió en el personaje y le preguntó directamente a Otakin si ella fuera transexual, tendría algo con ella y su respuesta sorprendió.Ir a la siguiente nota
"Agustina, si yo en este momento descubriera que tú eres trans, me caso contigo. A esta altura, lo que tuvieras debajo de las piernas, me importa una ra...", comentó.
La argentina se tomó la situación con humor y lanzó: "Porque ya te conquisté... al único que levanté en El Internado fue a Otakin".
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